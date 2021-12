La definizione e la soluzione di: Consente di valutare l intensità dei terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCALA MERCALLI

Significato/Curiosità : Consente di valutare l intensita dei terremoti

Terremoto Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Terremoto (disambigua). In geofisica, i terremoti (dal latino: terrae motus, che vuol dire "movimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con consente; valutare; intensità; terremoti; consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi; consente di accedere dove è proibito; consente alti salti; consente di effettuare trasporti su strada; Opinione data per giudicare o valutare ; Esame utile per valutare le attitudini; Tipo di esame per valutare la qualità dei cibi; Sottovalutare , non apprezzare; Unità di misura dell intensità acustica; Un unità di misura dell intensità sonora; Indica l intensità con cui si pronuncia una vocale; intensità di colore; Carta geografica che diversifica la possibilità di terremoti nel territorio; Scala che valuta i terremoti oltre alla Richter; ldeò una scala per valutare i terremoti ; Ideò una scala peri terremoti ; Cerca nelle Definizioni