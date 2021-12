La definizione e la soluzione di: Consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : IMPIANTO DI VENTILAZIONE

Significato/Curiosità : Consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi

Legionella presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive (comprese quelle termali), fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti esse raggiungono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

