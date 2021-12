La definizione e la soluzione di: Commerciano stracci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Commerciano stracci

Razze del Bas-Lag emarginati, sono detti in tono dispregiativo semimorti e si aggirano vestiti di stracci chiedendo la carità per ricevere un po' di sangue in dono dagli umani. ...