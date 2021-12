La definizione e la soluzione di: Come il tempo che non cambia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STAZIONARIO

Significato/Curiosità : Come il tempo che non cambia

Che tempo che fa statunitense Madonna per presentare il nuovo album Rebel Heart. Ascolti Al sabato cambia formula divenendo Che fuori tempo che fa. Gli ospiti conversano su vari ...

Altre definizioni con come; tempo; cambia; Un uccello come la cicogna; In fisica, un movimento come quello del pendolo; Si chiede... col come ; Dura come ... una faccia; Era usata un tempo come vasca da bagno; Treccia arrotolata delle donne di un tempo ; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico; tempo verbale che è anche un dono; cambia no vanto in danno; Mutato, cambia to; cambia no il saio in solaio; Rubrica fissa di un magazine che ha cambia to la consueta posizione; Cerca nelle Definizioni