Soluzione 5 lettere : LIETI

Significato/Curiosità : Come certi eventi

Pensiero controfattuale se?" o "Se solo avessi..." e si verificano quando si riflette su Come certi eventi sarebbero potuti andare diversamente. L'origine del pensiero controfattuale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con come; certi; eventi; come il tempo che non cambia; Un uccello come la cicogna; In fisica, un movimento come quello del pendolo; Si chiede... col come ; Il fiore... di certi chiodi; Lo sono certi ... assistenti; Sbarramento lungo il corso di certi fiumi; Madornale... come certi errori; Gli eventi del reparto maternità; Subordinate al verificarsi di certi eventi ; Uccello.. per lieti eventi ; eventi prodigiosi; Cerca nelle Definizioni