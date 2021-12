La definizione e la soluzione di: Classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : XAVIER BETTEL

Significato/Curiosità : Classe 1973, il personaggio e il primo ministro del Lussemburgo

Emilio Colombo (categoria Ministri del bilancio e della programmazione economica della Repubblica Italiana) più volte ministro della Repubblica (in particolare ministro degli affari esteri, ministro delle finanze, ministro del tesoro e ministro del bilancio) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con classe; 1973; personaggio; primo; ministro; lussemburgo; Le gemelle in classe ; Passati alla classe scolastica successiva; L ultima classe delle elementari; classe sociale; Nel 1973 provocò l austerity in Italia; Era notte in un film di Francois Truffaut del 1973 ; __ notte, film di Truffaut del 1973 ; Una nota canzone di Patty Pravo del 1973 ; personaggio verdiano; __ da Baskerville, personaggio del Nome della Rosa; La Marple personaggio di Agatha Christie; L ospitale personaggio di Molière; È il quarto di 12 e il primo di 30; Commise il primo assassinio; Il primo pianeta del Sistema Solare; È chiamato anche primo cittadino; Renato, ex ministro della Pubblica Amministrazione; Benjamin __, Primo ministro di Israele dal 2009; Il Clemente che è stato ministro della Giustizia; Il Sella, tre volte ministro delle finanze; Altopiano tra Francia, Belgio e lussemburgo ; Lo è il lussemburgo ; La regione di Belgio, Paesi Bassi e lussemburgo ; lussemburgo e Giappone; Cerca nelle Definizioni