La definizione e la soluzione di: In cima alle bielle dei cilindri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISTONI

Significato/Curiosità : In cima alle bielle dei cilindri

Locomotiva a vapore (sezione Storia in Italia) generatore di vapore, un meccanismo motore a 2, 3 o 4 cilindri, un sistema di trasmissione, quasi sempre a bielle, e il rodiggio. Il carro è costituito dal telaio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

