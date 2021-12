La definizione e la soluzione di: Il cilindro usato dagli imbianchini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RULLO

Significato/Curiosità : Il cilindro usato dagli imbianchini

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Il bel tacer non fu mai scritto) o paura, anche in senso ironico Per filo e per segno Il riferimento è al filo che gli imbianchini un tempo tenevano teso sulla parete per creare una linea ...

