La definizione e la soluzione di: Il centro che accoglieva i coscritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAR

Significato/Curiosità : Il centro che accoglieva i coscritti

Presidenza di Woodrow Wilson (sezione I quattordici punti) di una notevole espansione della Marina. Il Congresso approvò una legge apposita nel 1916 che accoglieva i piani degli ufficiali della Marina per costruire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con centro; accoglieva; coscritti; Sparatoria in centro ; Vive in un piccolo centro ; Lume in... centro ; centro di corteo; Chi lo raccoglieva , accettava la sfida; S accoglieva no a corte per... rallegrare l ambiente; Così era detta la lavoratrice che raccoglieva riso; Cerca nelle Definizioni