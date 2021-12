La definizione e la soluzione di: Cattura Pinocchio afferrandolo per il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GENDARME

Altre definizioni con cattura; pinocchio; afferrandolo; naso; Di cattura o di perquisizione nei film polizieschi; Era un sistema di reti per cattura re uccelli; Negli scacchi non si può cattura rlo; Vi fu cattura ta Giovanna d'Arco; Nel loro paese pinocchio può non andare a scuola; Il mestiere di Mastro Ciliegia in pinocchio ; Protegge pinocchio ; Scrisse le avventure di pinocchio ; Quello di neve ha il naso di carota; Rumoreggiare col naso durante il sonno; Può far storcere il naso ; I fori del naso ; Cerca nelle Definizioni