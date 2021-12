La definizione e la soluzione di: La capitale nei pressi del monte Dajt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIRANA

Significato/Curiosità : La capitale nei pressi del monte Dajt

Tirana (categoria Errori del modulo citazione - citazioni con URL nudi) insignita del titolo di capitale europea della gioventù per il 2022. Estesa su una ampia pianura al centro dell'Albania, con il monte Dajt che si eleva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

