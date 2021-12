La definizione e la soluzione di: Il canale con Porto Said. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUEZ

Significato/Curiosità : Il canale con Porto Said

Porto Said nel canale di Suez. Porto Said è dotato di un approdo artificiale che si estende per circa 570 ettari lungo il tratto terminale nord del canale di Suez ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

