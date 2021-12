La definizione e la soluzione di: Cambiano il saio in solaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OL

Significato/Curiosità : Cambiano il saio in solaio

Altre definizioni con cambiano; saio; solaio; Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù; cambiano polso in collo; cambiano il cauto in matto; cambiano la voglia in follia; Indossano il saio ; Nel saio ; L'ha lesta il borsaio lo; saio lo è di oasi; Uno sportello nel pavimento o nel solaio ; In solaio e in cantina;