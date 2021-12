La definizione e la soluzione di: Le Bocche di Bonifacio la dividono dalla Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSICA

Significato/Curiosità : Le Bocche di Bonifacio la dividono dalla Sardegna

Geografia dell'Italia d'Elba e la costa toscana il Canale di Piombino, tra l'Elba e la Corsica il Canale di Corsica, tra la Sardegna e la Corsica le Bocche di Bonifacio. Il Mar ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

