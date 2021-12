La definizione e la soluzione di: La banca presieduta da Christine Lagarde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BCE

Significato/Curiosità : La banca presieduta da Christine Lagarde

Mario Draghi (categoria Governatori della banca d'Italia) successore, l'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde, termina ufficialmente il suo mandato di presidente della BCE. Nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con banca; presieduta; christine; lagarde; banca le di legno su cui impilare merce ing; __ Stanley, banca d affari; Per girarlo in banca lo si firma; C è chi li mette in banca e chi sotto il materasso; L'ha presieduta Mario Draghi; Così è la macchina christine in un film horror; La christine prima donna presidente della BCE; christine , la presidente della Banca Centrale Europea; Cerca nelle Definizioni