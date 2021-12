La definizione e la soluzione di: Un ballo come la salsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : LATINOAMERICANO

Significato/Curiosità : Un ballo come la salsa

salsa (danza) La salsa è un ballo caraibico nato nel quartiere portoricano di New York, (e divulgatosi poi nell' arco di tutto il centro-America) al principio degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con ballo; come; salsa; Una sala da ballo come il Piper di Roma; Era un vivace ballo ; I regali distribuiti nella festa da ballo ; ballo in voga nel sec. XVII; Un articolo come il; Gomma usata come isolante; Una macchina che lavora come un uom; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; salsa contrastante tipica della cucina cinese; salsa a base di uova, limone e olio; Una salsa piccante; Una salsa per preparare il Bloody Mary; Cerca nelle Definizioni