La definizione e la soluzione di: L aziona il timoniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BARRA

Significato/Curiosità : L aziona il timoniere

Governatore lingua latina gubernator, a sua volta derivante dal greco kybernetes, 'timoniere') è un titolo attribuito a funzionari, solitamente pubblici, con attribuzioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con aziona; timoniere; Si fanno in strada quando la naziona le vince; Strada denominata SS, di importanza naziona le; Multinaziona le assicurativa con sede a Monaco; Cittadini naziona li di Baghdad e Mosul; Si usa per indicare che c è... il timoniere ; Ci va la nave che è senza timoniere ; II timoniere nel canottaggio; Seguaci del cosiddetto Grande timoniere ; Cerca nelle Definizioni