La definizione e la soluzione di: L aspirazione di tutte le squadre "cadette". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIE A

Significato/Curiosità : L aspirazione di tutte le squadre cadette

Spedizione dei Mille (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) scopo della spedizione fu di appoggiare le rivolte scoppiate nell'isola e rovesciare il governo borbonico. I volontari sbarcarono l'11 maggio presso Marsala ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con aspirazione; tutte; squadre; cadette; Somma aspirazione ; L'aspirazione di tutte le squadre cadette; Suprema aspirazione ; Assorbiti per aspirazione ; Come l hotel con tutte le camere occupate; Un tipo di cartina con tutte le vie della città; Accompagna il commissario Maigret in tutte le sue inchieste; Si rifà tutte le mattine; Le squadre dei Mondiali; Una delle squadre di calcio di Bucarest; In gergo sportivo un accordo tra due squadre ; Una delle squadre in cui ha giocato Beppe Signori; L'aspirazione di tutte le squadre cadette ; Cerca nelle Definizioni