Soluzione 2 lettere : CC

Significato/Curiosità : L arma... dell appuntato

appuntato Disambiguazione – Se stai cercando il termine araldico, vedi appuntato (araldica). L'appuntato, nell'ambito delle forze armate, è un grado militare la cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Il grado militare di arma ndo Diaz; arma medievale per buttare giù porte e portoni; Piccola arma bianca dalla lama corta; Farma co miracoloso; La regione dell a Spagna che fu dominata da Enrico IV; Moneta dell a Bulgaria; Iniziali dell a Sotis; Quelli dell e canzoni li scrivono i parolieri; La città capoluogo dell Alta Austria, sul Danubio; Scialle spagnolo appuntato ai capelli; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso; L'arma... dell'appuntato ; Nella polizia, ha sostituito il grado di appuntato