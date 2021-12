La definizione e la soluzione di: Architetto che progetta interni di case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : HOME DESIGNER

Significato/Curiosità : Architetto che progetta interni di case

Frank Lloyd Wright (categoria Contestualizzare fonti - architetti) prediligere come tema le case d'abitazione unifamiliari ("prairie houses"), che costituirono l'aspetto determinante del suo primo periodo di attività. È considerato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con architetto; progetta; interni; case; __ Gropius, architetto tedesco; Quella architetto nica blocca i passeggini; Celebre architetto e urbanista del Novencento; Il Ponti architetto del passato; La progetta zione degli spazi e degli arredamenti; progetta sui menabò l'impostazione della pubblicazione; Noto programma di disegno tecnico e progetta zione; Quelli civili possono progetta re infrastrutture; Termine inelegante per indicare gli organi interni ; Ordinamenti interni di società; Rivestimento per interni , in lana o fibre fra; Ambienti interni di grosse dimensioni; case ifici... meno sei; La case tta russa di campagna; Lungo pianerottolo esterno delle case di ringhiera; case ttone con scrittoio; Cerca nelle Definizioni