La definizione e la soluzione di: Fa aprire e chiudere un circuito elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RELÈ

Significato/Curiosità : Fa aprire e chiudere un circuito elettrico

Brevetti di Tesla effetti o disturbi, con un circuito ricevente connesso con un condensatore ed un derivatore adattato ad aprire e chiudere il circuito ricevente ad intervalli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con aprire; chiudere; circuito; elettrico; Impugnatura necessaria ad aprire una porta; aprire regali o caramelle; aprire il cuore ad un amico; Per aprire casse e porte; Sborsato per chiudere l acquisto; La legge Basaglia li fece chiudere nel 1978; Schiudere di nuovo; chiudere una falla; Dà nome a una variante del circuito di Monza; Località romagnola col circuito Marco Simoncelli; Un circuito per gare; Un circuito professionistico del tennis; Campanello elettrico negli orologi-sveglia; Un rifornimento... elettrico ; Trasforma un segnale acustico in uno elettrico ; Un filo elettrico ; Cerca nelle Definizioni