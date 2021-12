La definizione e la soluzione di: Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AIRE

Significato/Curiosità : Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero

Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, meglio nota con l'acronimo AIRE, è il registro dei cittadini Italiani che risiedono all'Estero. È stata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

