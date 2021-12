La definizione e la soluzione di: Alzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ELEVARE

Significato/Curiosità : Alzare

Briscola Stringere le labbra Tre Contrarre lateralmente le labbra Re Alzare gli occhi al cielo Cavallo Alzare una spalla Mancanza di briscole Stringere gli occhi Scartini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

