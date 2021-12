La definizione e la soluzione di: Agli italiani piace al dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Significato/Curiosità : Agli italiani piace al dente

dente (cantante) dente, pseudonimo di Giuseppe Peveri (Fidenza, 28 febbraio 1976), è un cantautore e musicista italiano. Il suo nome d'arte è un soprannome datogli da suo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con agli; italiani; piace; dente; Un tagli o nella giacca; Nato dagli stessi genitori; Il cilindro usato dagli imbianchini; Il tagli o del chirurgo; Anagrafe degli italiani Residenti all Estero; Così son detti i calciatori italiani dell Under 21; Un riferimento per i viaggiatori italiani ; Giovanni, l astronomo tedesco, per gli italiani ; Si esclama compiace ndosi; Ci fa rifiutare... ciò che piace ; La piace volezza.... del panorama; piace voli, ameni; Il Trump ex- presidente degli Stati Uniti; Al, ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007; Cosi è la faccia dell impudente ; Prelibati pesci dalla livrea tendente al rosso; Cerca nelle Definizioni