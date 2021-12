La definizione e la soluzione di: Le agili imbarcazioni della "beffa di Buccari". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAS

Significato/Curiosità : Le agili imbarcazioni della beffa di Buccari

Flottiglia MAS (sezione La beffa di Buccari) Audere Semper (ricordati di osare sempre). D'Annunzio, che fu nell'equipaggio dei tre MAS che effettuarono la beffa di Buccari, ebbe sempre una particolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

Altre definizioni con agili; imbarcazioni; della; beffa; buccari; agili e vigorosi; agili ruminanti dei boschi; Tessono fragili ssime reti; Fini, fragili ; Spingono certe imbarcazioni ruotando; Rifugi per imbarcazioni | Giovedì 25 novembre 2021; Una rotaia utile alle imbarcazioni a vela moderne; Area del molo per le imbarcazioni di lusso ing; Fiume della Bosnia-Erzegovina; Provincia della Manciuria; La Romano della narrativa; Tipo di spazzole della lucidatrice; Schernita, beffa ta; Lievemente beffa rdi; beffa rda, canzonatoria; La fa chi loda per beffa ; E' storica quella di buccari ; Le agili imbarcazioni della beffa di buccari ; Le agili imbarcazioni della beffa di buccari ; Cerca nelle Definizioni