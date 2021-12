La definizione e la soluzione di: Un agile barca con la chiglia a bulbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STAR

Significato/Curiosità : Un agile barca con la chiglia a bulbo

America's Cup (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) subito per la sua velocità. Progettata da Ben Lexcen e con John Bertrand al timone, la barca australiana presentava una chiglia dotata di un bulbo alato. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

