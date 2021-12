La definizione e la soluzione di: Vengono cercate per risolvere un problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLUZIONI

Significato/Curiosità : Vengono cercate per risolvere un problema

Problem solving problem solving (in italiano letteralmente "risoluzione di un problema") indica un'attività finalizzata all'analisi e alla risoluzione dei problemi usando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

