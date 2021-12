La definizione e la soluzione di: Treccia arrotolata delle donne di un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCCHIA

Significato/Curiosità : Treccia arrotolata delle donne di un tempo

Treccia russa queste pensarono di acconciarli in una Treccia. La Treccia russa simboleggiava un tempo onorabilità e rispetto, nonché eleganza. Le donne in età da marito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con treccia; arrotolata; delle; donne; tempo; Intreccia re un filo per stringerlo o fermarlo; Un recipiente intreccia to; Si intreccia nei tessuti; Sa intreccia re i vimini; Tortilla messicana di mais arrotolata spa; Piccoli fiammiferi, un tempo in carta arrotolata ; Cialda toscana arrotolata di farina di castagne; Sono un tipo di pasta corta arrotolata ; Scorrimento delle acque del fiume; Il gruppo montuoso delle tre cime del Lavaredo; Custodiva la Tavola delle Leggi: Arca dell __; Sotto la suola delle scarpe da calcio; Nobildonne titolate; L ampia veste indossata dalle donne indiane; Tre donne per il pokerista; Come le donne che s alzano presto; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico; tempo verbale che è anche un dono; Per un tempo infinito: per __; Ciclista adatto alle gare contro il tempo ing; Cerca nelle Definizioni