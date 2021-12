La definizione e la soluzione di: Trattenere, arginare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTENERE

Significato/Curiosità : Trattenere, arginare

Briglia (opera idraulica) in modo da ridurre l'azione filtrante al di sotto della briglia e per arginare il rischio di sifonamento. Lo scopo primario di una briglia classica è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con trattenere; arginare; Attesa nei film che fa trattenere il fiato ing; Intrattenere e rallegrare; Servono per trattenere il cane; Intrattenere con scherzi e umorismo; Emarginare ... un virus; Cerca nelle Definizioni