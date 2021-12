La definizione e la soluzione di: Sventola sull asta con i colori di un paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BANDIERA

Significato/Curiosità : Sventola sull asta con i colori di un paese

Bandiera d'Italia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) bandiera composta da tre colori, partendo dall'asta, da verde, bianco e rosso, colori nazionali dell'Italia, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

