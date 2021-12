La definizione e la soluzione di: La sua chioma si trova nell Orsa Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERENICE

Significato/Curiosità : La sua chioma si trova nell Orsa Maggiore

Orsa Maggiore Blind, vedi Ursa Major (album). Coordinate: 10h 00m 00s, +55° 00' 00? L'Orsa Maggiore (in latino Ursa Major) è una costellazione tipica dei cieli boreali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

