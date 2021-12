La definizione e la soluzione di: Splendido... come un rettore d università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGNIFICO

Significato/Curiosità : Splendido... come un rettore d universita

Università degli Studi di Catania L'Università degli Studi di Catania (o Siciliae Studium Generale, Siculorum Gymnasium, Studij Publici o Almo Studio) è una università statale italiana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Università degli Studi di Catania L'Università degli Studi di Catania (o Siciliae Studium Generale, Siculorum Gymnasium, Studij Publici o Almo Studio) è una università statale italiana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021