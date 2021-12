La definizione e la soluzione di: Sostanza chimica colorante, conservante, ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADDITIVO

Significato/Curiosità : Sostanza chimica colorante, conservante, ecc

Additivo alimentare (reindirizzamento da Conservante alimentare) (conservante) E234 Nisina (conservante) E235 Natamicina, Pimaricina (conservante) E236 Acido formico (conservante) E237 Formiato di sodio (conservante) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con sostanza; chimica; colorante; conservante; La sostanza nutritiva per cui la banana è famosa; sostanza molle contenuta nella spina dorsale; sostanza associata alla mastoplastica del seno; sostanza psichedelica; In chimica è risultata dall unione di due sostanze; Trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica ; Sostanza chimica analoga al fenolo; In chimica , un sinonimo di basico; colorante dall'odore pungente; Sostanza oleosa colorante composta da bixina; colorante istologico, antibatterico e antimicotico; Una polvere colorante rossa; Sostanza conservante ricavata dalla soia; Cerca nelle Definizioni