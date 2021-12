La definizione e la soluzione di: Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALOGENI

Significato/Curiosità : Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica

Alogeni (categoria Gruppi della tavola periodica) elementi del gruppo 17 della tavola periodica sono: fluoro (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodio (I) e astato (At). L'astato è un elemento radioattivo molto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

