La definizione e la soluzione di: Smuovere la terra prima della semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZAPPARE

Significato/Curiosità : Smuovere la terra prima della semina

Aratro agricoltura fin da tempi antichi per Smuovere il terreno e prepararlo per successive lavorazioni o direttamente per la semina. L'aratro in senso storico, è una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Si usa per smuovere l'aria a mano; smuovere le zolle con l'aratro; Nave su cui possono atterra re velivoli; Inciampare e finire per terra ; Si piantano nella terra per tendere un tirante; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra ; Il rosso colore prima rio; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Se ne fanno diversi prima di imparare; Uccello simbolo della prima vera; Einstein sviluppò quella della relatività; Lo sciroppo della loro bava si usa contro la tosse; Muro su cui si basa la struttura della casa; Il Donald Segretario della difesa con Bush Jr; Seguace della dottrina di yin e yang; La semina chi alimenta polemiche o litigi; Disporre per la semina ; Dissemina ta di punte; Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina ;