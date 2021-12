La definizione e la soluzione di: Show pubblicitario Rai terminato nel 1977. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAROSELLO

Significato/Curiosità : Show pubblicitario Rai terminato nel 1977

Rai 1 Tale e quale Show. Dal 6 maggio 2013, a 36 anni dalla chiusura di Carosello, Rai 1 rispolvera il format del varietà a sfondo pubblicitario, lanciando il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

