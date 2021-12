La definizione e la soluzione di: Sconosciuta... come la X del matematico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCOGNITA

Significato/Curiosità : Sconosciuta... come la X del matematico

Variabile (matematica) quantità sconosciuta che si vuole determinare, ovvero la soluzione dell'equazione. La formula risolutiva di questa equazione, x = - b a {\displaystyle x=-{\tfrac ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

