La definizione e la soluzione di: Scappa dal leone in un celebre proverbio africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GAZZELLA

Significato/Curiosità : Scappa dal leone in un celebre proverbio africano

Altre definizioni con scappa; leone; celebre; proverbio; africano; Batterlo vuol dire scappa r; Le volta chi scappa ; scappa ti di prigione; scappa te via; La sinfonia che Beethoven dedicò a Napoleone ; Un famoso diario sull esilio di Napoleone I; Ha via Monte napoleone ; Vi nacque Napoleone ; celebre casa editrice USA di supereroi dei fumetti; La Potëmkin del celebre film russo; celebre romanzo di Camilleri; celebre brano di Massimo Ranieri: Se __ la città; Recita un proverbio : can che __, non morde; In un proverbio nulla stringe chi lo vuole; proverbio che indica una serie di avvenimenti piacevoli ed irrinunciabili; Il proverbio dice che quello di mano è da villano; Lo stato africano con Yaoundé e Bamenda; Un film con Bud Spencer: __ l africano ; Altro nome del massiccio africano del Ruwenzori; Quello africano ha due comi; Cerca nelle Definizioni