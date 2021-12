La definizione e la soluzione di: Ruota nella lavatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CESTELLO

Significato/Curiosità : Ruota nella lavatrice

Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica; Spinge il liquido nella siringa; Il monte dei presidenti USA scolpiti nella roccia; La Ekberg del bagno nella Fontana di Trevi; Pronto per la lavatrice ; Accomunano lavatrice e TV; Come molti calzini dopo il lavaggio in lavatrice ; Il cassetto della lavatrice lo ha del detersivo;