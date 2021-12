La definizione e la soluzione di: Il ruolo dell ex calciatore Franco Baresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIFENSORE

Significato/Curiosità : Il ruolo dell ex calciatore Franco Baresi

Franco Baresi Franco Baresi (Travagliato, 8 maggio 1960) è un dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore; dal 28 ottobre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con ruolo; dell; calciatore; franco; baresi; Un arconte dell antica Atene col ruolo di giudice; Un ruolo del baseball può essere libero; Può essere di società o di ruolo ; Avevano un ruolo decisionale nella lega etolica; Treccia arrotolata dell e donne di un tempo; Il pastore detective Rex dell omonima serie TV; Giaccone dell omonimo marchio inglese; Energia fisica tipica dell a giovinezza; L Immobile noto calciatore ; La nazionalità dell ex calciatore van der Meyde; Il Calloni calciatore detto lo sciagurato; Il Roberto calciatore famoso per il codino; Può precedere Luca, Marco e anche franco ; Sede di una battaglia franco -spagnola del 1643; Il franco pianista del Maurizio Costanzo Show; Quello rosa è un franco bollo molto raro; __ baresi : ex del Milan; Il santo dei baresi ; Confinano con le baresi ; Il nome dell'ex calciatore del Milan baresi ; Cerca nelle Definizioni