La definizione e la soluzione di: Rotto con un gesto secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPEZZATO

Significato/Curiosità : Rotto con un gesto secco

Glossario delle frasi fatte (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) gesto con cui i galli, prima o dopo un combattimento, riconoscono la superiorità dell'avversario. Dal mondo contadino l'espressione ci è arrivata con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con rotto; gesto; secco; Caratteristica dello scorrere ininterrotto ; Lungo pianerotto lo esterno delle case di ringhiera; Frotto la; Ininterrotto , incessante; Un gesto poco appropriato; gesto di galanteria verso una signora; Sincero e genuino, come un gesto o un atto; Come un gesto vistoso e teatrale; Liquore a base del mallo di un frutto secco ; secco ha più forza; Quello a secco era costruito per confinare i campi; Lievito secco Attivo; Cerca nelle Definizioni