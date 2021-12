La definizione e la soluzione di: Quello di neve ha il naso di carota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUPAZZO

Significato/Curiosità : Quello di neve ha il naso di carota

La storia di Olaf di coda, Olaf incontra Anna, Kristoff e Sven che gli daranno la carota per il suo naso.

