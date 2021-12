La definizione e la soluzione di: Quello dei diritti umani è promosso dall ONU. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISPETTO

Significato/Curiosità : Quello dei diritti umani e promosso dall ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite (reindirizzamento da ONU) Disambiguazione – "ONU" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi ONU (disambigua). L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; diritti; umani; promosso; dall; quello alternativo taglia legno o metallo; quello d archi è un gruppo di musicisti classici; Insalata violacea, c è quello di Treviso e Verona; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; Uguaglianza di diritti ; Subentra nei diritti ; Bisogna anteporli ai diritti ; La locuzione latina che garantisce uguali diritti ; Come un nemico che non ha umani tà; Un associazione umani taria; Proclama i siti Patrimonio dell umani tà; Non umani come nel film District 9 del 2009; Il ten promosso ; Chi lo strappa è sicuro di essere promosso ; Sergente maggiore promosso ; Il ten. promosso ; dall e sembianze animali; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico; Prelibati pesci dall a livrea tendente al rosso; In slang, l ottundimento dato dall e droghe; Cerca nelle Definizioni