La definizione e la soluzione di: Quello di corte faceva spettacoli e scherzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUFFONE

Significato/Curiosità : Quello di corte faceva spettacoli e scherzi

Buffone (reindirizzamento da Buffone di corte) Buffone è un giullare, molto spesso deforme, che nelle corti europee aveva l'incarico di suscitare le risate dei signori con facezie e scherzi. Nel Medioevo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; corte; faceva; spettacoli; scherzi; quello dei diritti umani è promosso dall ONU; quello alternativo taglia legno o metallo; quello d archi è un gruppo di musicisti classici; Insalata violacea, c è quello di Treviso e Verona; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; Giacche corte da signora; Quello di corte faceva ridere il re; La corte ccia... della mente; S accoglievano a corte per... rallegrare l ambiente; faceva coppia con Gianni a metà del secolo scorso; faceva muovere i treni del secolo XIX; Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi; Nelle corti europee faceva ridere i re; Luoghi per spettacoli ; Danno spettacoli nei teatrini; Vi si svolgono gli spettacoli del circo; Dà spettacoli sotto il tendone; scherzi che irritano; scherzi che offendono; Programma di Teo Mammucari con scherzi telefonici; Gioca brutti scherzi all’esaminando; Cerca nelle Definizioni