La definizione e la soluzione di: Quello alternativo taglia legno o metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGHETTO

Significato/Curiosità : Quello alternativo taglia legno o metallo

Widia (reindirizzamento da metallo duro) Il Widia, anche conosciuto come carburo cementato, Carboloy o metallo duro, è un materiale utilizzato nelle lavorazioni meccaniche consistente di particelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

