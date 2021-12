La definizione e la soluzione di: A quella di condominio si discutono i problemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIUNIONE

Significato/Curiosità : A quella di condominio si discutono i problemi

Altre definizioni con quella; condominio; discutono; problemi; Einstein sviluppò quella della relatività; È ampia quella del corridore... rapace; Fred Bongusto cantava quella sul mare; Il Parlamento può votare quella al Governo; Ci sono quelle legislative... e di condominio ; I... nuclei del condominio ; Le utilizza l'amministratore del condominio ; E' una seduta con molte contestazioni (ma non è la classi- ca riunione di condominio ); Disposizioni che non si discutono ; Sono concitati nelle voci che discutono ; Gli amanti di film vi discutono ; Non si discutono ; Non ha problemi di quattrini; Ha creato grossi problemi nell'Adriatico; Tratta problemi internazionali; Si occupa dei problemi economici mondiali; Cerca nelle Definizioni