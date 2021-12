La definizione e la soluzione di: Popolazione che fu sotto il regime di Pinochet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CILENA

Significato/Curiosità : Popolazione che fu sotto il regime di Pinochet

Cile di Pinochet Cile. Cile di Pinochet (nella storiografia di lingua spagnola Régimen Militar, cioè "regime militare") è un'espressione che identifica il periodo della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con popolazione; sotto; regime; pinochet; popolazione militare del sud della Russia; popolazione africana; Antica popolazione della Mesopotamia; Relativi ad un antica popolazione greca; sotto la suola delle scarpe da calcio; Si appiccicano sotto le sedie per non fare rumore; sotto lineare meriti e qualità; Una statua sotto l architrave; regime di strette fiscali e risparmio ing; Un regime opprimente; Il regime politico in cui non è ammesa alcuna opposizione; Il regime del Ventennio; Cerca nelle Definizioni