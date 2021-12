La definizione e la soluzione di: Pista urbana per biciclette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CICLABILE

Significato/Curiosità : Pista urbana per biciclette

Bicicletta da Pista Una bicicletta da Pista è un tipo di bicicletta a scatto fisso disegnata specialmente per ciclismo su Pista in un velodromo. A differenza delle biciclette ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con pista; urbana; biciclette; Una manipolazione del fisioterapista ; Rulla in pista ; Antonio che fu un asso del ciclismo su pista ; Nelle idee dell utopista non ce posto per essa; Rende possibile la cantierizzazione di un'area urbana ; L'erogazione di calore a un'intera area urbana ; L’isola urbana dei Romani; Se è urbana non ha liane; Marchio milanese di biciclette da corsa; Gomme per biciclette da Corsa; Ladri di biciclette : De Sica = La corazzata Potémkin : x; Non li hanno le biciclette da corsa; Cerca nelle Definizioni