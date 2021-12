La definizione e la soluzione di: Pieno di acqua a causa di un guasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLAGATO

Significato/Curiosità : Pieno di acqua a causa di un guasto

Meltdown nucleare (categoria Errori di compilazione del template Interprogetto - template vuoto) contiene la calandria, che è un serbatoio-schermo Pieno di acqua leggera. Questi serbatoi funzionano da "pozzi di calore" di riserva che sono sufficienti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con pieno; acqua; causa; guasto; È pieno di animatori: villaggio __; Gli ottimisti lo vedono mezzo pieno ; Carro pieno di carbone trainato dalla locomotiva; pieno di ottimismo; Imbarcazione per brevi spostamenti su acqua ; Tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata; Può essere d acqua o televisivo; Piante tropicali che radicano nell acqua del mare; Effetto causa to da una forte convinzione mentale; Lo è ciò che non causa male fisico; Lo causa il propagarsi di onde elastiche nel mare; Può essere honoris causa ; Operaio che interviene dopo un guasto ; guasto come un dente; guasto al motore; Il guasto che si ripara in un bacino; Cerca nelle Definizioni