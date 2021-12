La definizione e la soluzione di: Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIUOLA

Significato/Curiosità : Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali

Paesaggio culturale di Aranjuez (sezione Passeggi e foreste a galleria) palazzo reale e i giardini ornamentali (giardini del Principe, dell'Isola, del Parterre, del Re e di Isabella II), orti storici, viali alberati e zone verdi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con piazzola; delimitata; coltivata; fini; ornamentali; delimitata da una rete; La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino; Striscia di terreno delimitata da siepi; E' delimitata da un perimetro; Varietà coltivata di uva; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Un insieme destinato alla terra coltivata ; Né addomesticata né coltivata ; Così può defini rsi un giardino non curato; Inciampare e fini re per terra; Cucire una piega di tessuto come rifini tura; Per un tempo infini to: per __; Sa trattare le piante ornamentali ; Recipienti ornamentali ; Le piante ornamentali ... della ricerca; I motivi ornamentali delle stoviglie; Cerca nelle Definizioni